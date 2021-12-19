«Кливленд» разгромил «Милуоки», «Юта» проиграла «Вашингтону»
«Кливленд» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:90.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Джордан Нвора, набравший 28 очков.
В параллельном матче «Юта» уступила «Вашингтону» — 103:109.
НБА
Регулярный сезон
«Милуоки» — «Кливленд» — 90:119 (20:34, 31:28, 18:31, 21:26)
М: Нвора (28 + 11 подборов), Мамукелашвили (17), Хилл (14)
К: Осман (23), Гарланд (22), Рубио (15 + 10 передач)
19 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».
«Юта» — «Вашингтон» — 103:109 (33:27, 20:29, 27:28, 23:25)
Ю: Митчелл (32), Богданович (18), Кларксон (12)
В: Бил (37), Нето (15), Колдуэлл-Поуп (13)
19 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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