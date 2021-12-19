Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Кливленд» разгромил «Милуоки», «Юта» проиграла «Вашингтону»

07:29
Теги:

«Кливленд» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:90.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Джордан Нвора, набравший 28 очков.

В параллельном матче «Юта» уступила «Вашингтону» — 103:109.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Кливленд» — 90:119 (20:34, 31:28, 18:31, 21:26)

М: Нвора (28 + 11 подборов), Мамукелашвили (17), Хилл (14)

К: Осман (23), Гарланд (22), Рубио (15 + 10 передач)

19 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Юта» — «Вашингтон» — 103:109 (33:27, 20:29, 27:28, 23:25)

Ю: Митчелл (32), Богданович (18), Кларксон (12)

В: Бил (37), Нето (15), Колдуэлл-Поуп (13)

19 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
УЕФА хочет создать свою Суперлигу для сборных. Это будет альтернативный чемпионат мира
Похищенную в Камбодже россиянку отыскали живой
0