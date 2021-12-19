У пяти игроков «Кливленда» обнаружен коронавирус, тренер «Лейкерс» попал в ковид-протокол

Пять игроков «Кливленда» сдали положительные тесты на COVID-19. Ранее на карантин уже были отправлены Эван Мобли и Айзек Окоро, сообщает журналист Шэмс Чарания.

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель и защитник команды Кент Бэйзмор также включены в протокол НБА по профилактике коронавируса.

Кроме того, разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг попал в ковид-протокол.