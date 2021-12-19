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У пяти игроков «Кливленда» обнаружен коронавирус, тренер «Лейкерс» попал в ковид-протокол

20:02
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Пять игроков «Кливленда» сдали положительные тесты на COVID-19. Ранее на карантин уже были отправлены Эван Мобли и Айзек Окоро, сообщает журналист Шэмс Чарания.

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель и защитник команды Кент Бэйзмор также включены в протокол НБА по профилактике коронавируса.

Кроме того, разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг попал в ковид-протокол.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное