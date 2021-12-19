Энтони Дэвис пропустит как минимум месяц из-за травмы колена
У форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса выявили растяжение боковой внутренней связки левого колена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
По информации источника, 28-летний американец пропустит как минимум один месяц из-за повреждения.
Lakers star Anthony Davis has MCL sprain in left knee and will miss at least four weeks, team says.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2021
Дэвис получил травму вчера, 18 декабря в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (92:110). Баскетболист набирает в среднем 23,3 очка, 9,9 подбора и 2,9 передачи за матч в нынешнем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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