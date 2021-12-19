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Энтони Дэвис пропустит как минимум месяц из-за травмы колена

06:35
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У форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса выявили растяжение боковой внутренней связки левого колена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, 28-летний американец пропустит как минимум один месяц из-за повреждения.

Дэвис получил травму вчера, 18 декабря в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (92:110). Баскетболист набирает в среднем 23,3 очка, 9,9 подбора и 2,9 передачи за матч в нынешнем сезоне.

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Иван Торопцев все материалы автора
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