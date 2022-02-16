50 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» переиграть «Индиану»

«Милуоки» переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:119. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 50 очков и сделавший 14 подборов.

В других встречах «Мемфис» переиграл «Нью-Орлеан» (121:109), в «Миннесота» в овертайме выиграла у «Шарлотт» (126:120 ОТ).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 109:121 (27:37, 26:28, 30:28, 26:28)

Н: Макколлум (30), Валанчюнас (19), Ингрэм (18).

М: Джонс (27), Джарен Джексон (23), Кларк (18), Адамс (14 + 13 подборов).

«Милуоки» — «Индиана» — 128:119 (34:27, 35:36, 30:31, 29:25)

М: Я. Адетокунбо (50 + 14 подборов), Миддлтон (19), Холидэй (14).

И: Хилд (36), Халибертон (17), Битадзе (12).

«Миннесота» — «Шарлотт» — 126:120 OT (27:24, 25:34, 26:29, 30:21, 18:12)

М: Таунс (39 + 15 подборов), Расселл (18 + 11 передач), Макдэниэлс (18).

Ш: Бриджес (28 + 13 подборов), Розир (25), Болл (22).