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Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» первую победу над «Финиксом» в финальной серии плей-офф НБА

05:39
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«Милуоки» в третьем матче финальной серии плей-офф НБА обыграл «Финикс» со счетом 120:100.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 41 очко и сделавший 13 подборов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Финикса». Следующий матч пройдет 15 июля и начнется в 4:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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