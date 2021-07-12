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Джамал Мозли стал новым главным тренером «Орландо»

00:34
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«Орландо» на официальном сайте объявил о назначении Джамала Мозли главным тренером команды. Мозли стал 15-м главным тренером в истории клуба.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, срок соглашения между тренером и клубом составил четыре года.

42-летний Мозли провел предыдущие семь сезонов (2014-2021) в качестве ассистента главного тренера в «Далласе». Находясь в тренерском штабе «Мэверикс», специалист четыре раза выходил в плей-офф НБА. Также он руководил командой в Летней лиге в Лас-Вегасе.

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Иван Шитик все материалы автора

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