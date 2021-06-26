«Милуоки» сравнял счет в серии с «Атлантой»
«Милуоки» выиграл у «Атланты» во втором матче 1/2 финала плей-офф НБА (125:91). Счет в серии стал равный — 1-1.
Следующая игра в серии состоится 28 июня. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Второй матч
«Милуоки» — «Атланта» — 125:91 (34:28, 43:17, 26:18, 22:28)
М: Я. Адетокунбо (25), Холидэй (22), Б. Лопес (16), Миддлтон (15).
А: Янг (15), Галлинари (12), Реддиш (11), Коллинз (11).
Счет в серии: 1-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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