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«Милуоки» сравнял счет в серии с «Атлантой»

05:57
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«Милуоки» выиграл у «Атланты» во втором матче 1/2 финала плей-офф НБА (125:91). Счет в серии стал равный — 1-1.

Следующая игра в серии состоится 28 июня. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

«Милуоки» — «Атланта» — 125:91 (34:28, 43:17, 26:18, 22:28)

М: Я. Адетокунбо (25), Холидэй (22), Б. Лопес (16), Миддлтон (15).

А: Янг (15), Галлинари (12), Реддиш (11), Коллинз (11).

Счет в серии: 1-1.

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Евгений Козинов все материалы автора
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