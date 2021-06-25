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Джейсон Кидд станет новым главным тренером «Далласа»

21:31
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Джейсон Кидд возглавит «Даллас», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, «Маверикс» достигли договоренности с 48-летним специалистом. Помимо этого, новым генеральным менеджером и руководителем по баскетбольным операциям клуба станет Нико Хариссон, который ранее работал исполнительным директором компании Nike.

Джейсон Кидд выступал за «Даллас» в качестве баскетболиста. «Маверикс» выбрали его под 2-м номером драфта НБА-1994 года. Он играл за команду с 1994 по 1996 год и с 2008 по 2021 год. В составе «Далласа» Кидд выиграл единственный в карьере чемпионский титул (2011).

В сезоне-2020/21 «Даллас» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Клипперс» со счетом 3-4 в серии.

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