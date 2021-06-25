Джейсон Кидд станет новым главным тренером «Далласа»
Джейсон Кидд возглавит «Даллас», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
По информации источника, «Маверикс» достигли договоренности с 48-летним специалистом. Помимо этого, новым генеральным менеджером и руководителем по баскетбольным операциям клуба станет Нико Хариссон, который ранее работал исполнительным директором компании Nike.
The Dallas Mavericks have agreements to hire Hall of Famer Jason Kidd as their new head coach and longtime Nike executive Nico Harrison in a lead basketball operations role, sources tell @TheAthletic @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2021
Nico Harrison will serve as the Mavs" new General Manager and run basketball operations, sources said. https://t.co/WK2pUKtZ6y— Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2021
Джейсон Кидд выступал за «Даллас» в качестве баскетболиста. «Маверикс» выбрали его под 2-м номером драфта НБА-1994 года. Он играл за команду с 1994 по 1996 год и с 2008 по 2021 год. В составе «Далласа» Кидд выиграл единственный в карьере чемпионский титул (2011).
В сезоне-2020/21 «Даллас» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Клипперс» со счетом 3-4 в серии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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