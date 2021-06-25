Джейсон Кидд станет новым главным тренером «Далласа»

Джейсон Кидд возглавит «Даллас», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, «Маверикс» достигли договоренности с 48-летним специалистом. Помимо этого, новым генеральным менеджером и руководителем по баскетбольным операциям клуба станет Нико Хариссон, который ранее работал исполнительным директором компании Nike.

The Dallas Mavericks have agreements to hire Hall of Famer Jason Kidd as their new head coach and longtime Nike executive Nico Harrison in a lead basketball operations role, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2021

Nico Harrison will serve as the Mavs" new General Manager and run basketball operations, sources said. https://t.co/WK2pUKtZ6y — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2021

Джейсон Кидд выступал за «Даллас» в качестве баскетболиста. «Маверикс» выбрали его под 2-м номером драфта НБА-1994 года. Он играл за команду с 1994 по 1996 год и с 2008 по 2021 год. В составе «Далласа» Кидд выиграл единственный в карьере чемпионский титул (2011).

В сезоне-2020/21 «Даллас» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Клипперс» со счетом 3-4 в серии.