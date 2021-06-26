Чонси Биллапс станет главным тренером «Портленда»

Бывшая звезда НБА Чонси Биллапс станет новым главным тренером «Портленда», написал в Twitter инсайдер Шэмс Чарания

44-летний Биллапс присоединился к тренерскому штабу «Клипперс» в 2020 году. До этого чемпион НБА-2004 не работал тренером в НБА.

Биллапс отыграл в лиге 17 сезонов, набирая в среднем 15,2 очка, 2,9 подбора и 5,4 передачи за матч.

В сезоне-2020/21 «Портленд» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Денверу» (2-4). После этого был уволен многолетний тренер команды Терри Стоттс.