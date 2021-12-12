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«Милуоки» победил «Нью-Йорк»

22:16
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«Милуоки» победил «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА. «Бакс» взяли верх со счетом 112:97.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 97:112 (16:26, 32:35, 31:32, 18:19)

12 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

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Иван Шитик все материалы автора
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