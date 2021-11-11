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37 очков Урбе помогли «Шарлотт» выиграть у «Мемфиса»

06:55
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«Шарлотт» на выезде переиграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:108. В других встречах «Чикаго» обыграл «Даллас» (117:107), «Нью-Орлеан» проиграл «Оклахоме» (100:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Даллас» — 117:107 (32:33, 29:21, 34:26, 22:27)

Ч: Лавин (23), Болл (21), Вучевич (18 + 10 подборов), Дерозан (17).

Д: Порзингис (22 + 12 подборов), Хардуэй (21), Дончич (20 + 10 передач).

«Мемфис» — «Шарлотт» — 108:118 (36:34, 16:26, 26:21, 30:37)

М: Морэнт (32), Брукс (20), Джарен Джексон (19).

Ш: Убре (37), Хэйворд (25), Болл (12), Розир (11).

«Нью-Орлеан» — «Оклахома-Сити» — 100:108 (29:28, 19:28, 23:29, 29:23)

Н: Александер-Уокер (33 + 10 подборов), Валанчюнас (25 + 15 подборов), Грэм (18).

О: Дорт (27), Гилджес-Александер (24), Бэйзли (14 ).

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Евгений Козинов все материалы автора
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