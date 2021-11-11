«Милуоки» обыграл «Нью-Йорк», «Хьюстон» потерпел поражение от «Детройта»
«Милуоки» переиграл на выезде «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:110. В других встречах «Хьюстон» проиграл «Детройту» (104:112), «Бостон» выиграл у «Торонто» (104:88).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Торонто» — 104:88 (33:25, 29:21, 18:22, 24:20)
Б: Тейтум (22 + 12 подборов), Шредер (20), Р. Уильямс (16 + 13 подборов).
Т: Барнс (21), Ванвлит (16), Трент (14), Ануноби (14).
«Хьюстон» — «Детройт» — 104:112 (21:23, 29:26, 29:33, 25:30)
Х: Грин (23), Вуд (20), Портер (18).
Д: Грант (35), Каннингем (20), Бей (16).
«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 100:112 (22:31, 20:20, 24:31, 34:30)
Н: Роуз (22), Куикли (18), Рэндл (16).
М: Коннотон (23), Холидэй (18), Портис (17), Аллен (15), Я. Адетокунбо (15 + 15 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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