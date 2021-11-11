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«Милуоки» обыграл «Нью-Йорк», «Хьюстон» потерпел поражение от «Детройта»

06:16

«Милуоки» переиграл на выезде «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:110. В других встречах «Хьюстон» проиграл «Детройту» (104:112), «Бостон» выиграл у «Торонто» (104:88).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Торонто» — 104:88 (33:25, 29:21, 18:22, 24:20)

Б: Тейтум (22 + 12 подборов), Шредер (20), Р. Уильямс (16 + 13 подборов).

Т: Барнс (21), Ванвлит (16), Трент (14), Ануноби (14).

«Хьюстон» — «Детройт» — 104:112 (21:23, 29:26, 29:33, 25:30)

Х: Грин (23), Вуд (20), Портер (18).

Д: Грант (35), Каннингем (20), Бей (16).

«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 100:112 (22:31, 20:20, 24:31, 34:30)

Н: Роуз (22), Куикли (18), Рэндл (16).

М: Коннотон (23), Холидэй (18), Портис (17), Аллен (15), Я. Адетокунбо (15 + 15 подборов).

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Евгений Козинов все материалы автора
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