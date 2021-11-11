«Сан-Антонио» выиграл у «Сакраменто», несмотря на 37 очков Фокса
«Сан-Антонио» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:117. «Кингз» потерпели третье поражение кряду.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, который набрал 37 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 136:117 (34:20, 37:34, 33:33, 32:30)
СА: Мюррэй (26), Юбэнкс (18), Макдермотт (17).
С: Фокс (37), Митчелл (13), Мету (13), Хилд (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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