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«Сан-Антонио» выиграл у «Сакраменто», несмотря на 37 очков Фокса

07:11

«Сан-Антонио» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:117. «Кингз» потерпели третье поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, который набрал 37 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 136:117 (34:20, 37:34, 33:33, 32:30)

СА: Мюррэй (26), Юбэнкс (18), Макдермотт (17).

С: Фокс (37), Митчелл (13), Мету (13), Хилд (12).

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Евгений Козинов все материалы автора
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