Мэлоун: «Мы должны выиграть еще одну игру, чтобы стать чемпионами»

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун прокомментировал победу над «Майами» в четвертом матче финальной серии НБА (104:83). Счет в серии 3-1 в пользу «Наггетс».

«Мы еще ни черта не сделали. Мы должны выиграть еще одну игру, чтобы стать чемпионами. Вы знаете, что на протяжении всего сезона минуты без Николы были дерьмовыми. Но мои парни готовы. Мы сосредоточены», — цитирует Denver Post Мэлоуна.

Хотя Йокич в четвертом матче набрал 23 очка и 12 подборов, он не набрал очков в последние 18 минут и 29 секунд.

Пятый матч в серии состоится 13 июня на паркете «Наггетс». Начало — 3.30 по московскому времени.