Споэльстра: «Хотим вернуть эту серию на нашу площадку, в Майами»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал поражение от «Денвера» (95:108) в четвертом матче финальной серии НБА. Счет в серии 3-1 в пользу «Наггетс».

«У нас невероятно конкурентоспособная команда. Мы сделали все благодаря труду, и именно так это должно быть и сейчас — снова. И все, на чем мы собираемся сосредоточиться, это вернуть эту серию на нашу площадку, в Майами. И все может измениться очень быстро», — цитирует ESPN .

Пятый матч в серии состоится 13 июня на паркете «Наггетс». Начало — 3.30 по московскому времени.