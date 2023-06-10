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Споэльстра: «Хотим вернуть эту серию на нашу площадку, в Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал поражение от «Денвера» (95:108) в четвертом матче финальной серии НБА. Счет в серии 3-1 в пользу «Наггетс».

«У нас невероятно конкурентоспособная команда. Мы сделали все благодаря труду, и именно так это должно быть и сейчас — снова. И все, на чем мы собираемся сосредоточиться, это вернуть эту серию на нашу площадку, в Майами. И все может измениться очень быстро», — цитирует ESPN .

Пятый матч в серии состоится 13 июня на паркете «Наггетс». Начало — 3.30 по московскому времени.

10&nbsp;июня. &laquo;Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Денвер&raquo;&nbsp;&mdash; 95:108. «Денвер» переиграл «Майами» в четвертом матче финала НБА
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