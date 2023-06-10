«Денвер» переиграл «Майами» в четвертом матче финала НБА

«Денвер» обыграл «Майами» в четвертом матче финальной серии НБА — 108:95. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Наггетс».

Самым результативным игроком встречи стал форвард Ааарон Гордон, набравший 27 очков в составе победителей. Центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл.

Пятый матч в серии состоится 13 июня на паркете «Наггетс». Начало — 3.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

«Майами» — «Денвер» — 95:108 (21:20, 30:35, 22:31, 22:22)

М: Батлер (25), Адебайо (20 + 11 подборов), Лаури (13), Лав (12), Д. Робинсон (12).

Д: Гордон (27), Йокич (23 + 12 подборов), Б. Браун (21), Дж. Мюррэй (15 + 12 передач).

Счет в серии: 1-3.