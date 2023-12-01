«Майами» переиграл «Индиану». Халлибертон оформил дабл-дабл с 46 очками

«Майами» на своем паркете переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 142:132. «Хит» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 46 очков и 10 передач.

В других встречах «Бруклин» дома проиграл «Шарлотт» (128:129), «Нью-Йорк» победил «Детройт» (118:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Шарлотт» — 128:129 (37:31, 34:42, 35:29, 22:27)

Б: Томас (26), Бриджес (22), Клэкстон (20 + 14 подборов), К. Джонсон (15).

Ш: Розир (37 + 13 передач), Бриджес (23), Хэйворд (22), Макгауэнс (14).

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 118:112 (31:17, 23:37, 31:33, 33:25)

Н: Брансон (42), Рэндл (29 + 10 подборов), Барретт (15), Дивинченцо (12).

Д: Каннингем (31), Хэйс (23), Сассер (17), Дюрен (10 + 12 подборов).

«Майами» — «Индиана» — 142:132 (33:38, 31:35, 33:27, 45:32)

М: Батлер (36 + 10 подборов), Хакес (24), Ричардсон (19), Д. Робинсон (16), Лаури (15).

И: Халибертон (46 + 10 передач), Топпин (23), Б. Браун (15), Тернер (13).