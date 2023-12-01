«Атланта» переиграла «Сан-Антонио». Янг набрал 45 очков и сделал 14 передач

«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:137. «Сперс» потерпели 13-е поражение подряд.

Разыгрывающий защитник «Хокс» Трэй Янг стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 45 очков и 14 передач. Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяна набрал 21 очко и сделал 12 подборов.

«Лейкерс» на выезде проиграли «Оклахоме», несмотря на дабл-бал Энтони Дэвиса (31 очко и 14 подборов). «Миннесота» дома победила «Юту» (101:90).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Атланта» — 135:137 (35:26, 31:36, 39:39, 30:36)

С: Сохан (33), Васселл (25), К. Джонсон (22 + 11 подборов), Вембаньяма (21 + 12 подборов).

А: Янг (45 + 14 передач), Мюррэй (24), Богданович (14), Бей (13).

«Оклахома-Сити» — «Лейкерс» — 133:110 (30:37, 42:23, 36:28, 25:22)

О: Гилджес-Александер (33), Джейлен Уильямс (21), Холмгрен (18), Гидди (14).

Л: Дэвис (31 + 14 подборов), Джеймс (21 + 12 подборов), Расселл (16 + 10 передач).

«Миннесота» — «Юта» — 101:90 (20:23, 29:24, 35:19, 17:24)

М: Таунс (32 + 11 подборов), Александер-Уокер (20), Гобер (15 + 13 подборов).

Ю: Фонтеккьо (16), Секстон (14), Агбаджи (13), Джордж (12).