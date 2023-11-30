Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Хьюстоном»

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«Денвер» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:124. «Наггетс» одержали третью победу подряд.

Центровой Никола Йокич стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл — 32 очка, 10 подборов и 15 передач.

«Денвер» с результатом 13-6 занимает 2-е место в Западной конференции. «Хьюстон» идет на 9-й строчке — 8-8.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Хьюстон» — 134:124 (41:26, 35:33, 32:38, 26:27)

Д: Йокич (32 + 10 подборов + 15 передач), Портер (30 + 10 подборов), Дж. Мюррэй (16), Джексон (16).

Х: Грин (26), Шенгюн (22 + 7 подборов), Смит (15).