Матч «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» побьет рекорд НБА по посещаемости

Матч регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» побьет рекорд лиги по посещаемости, сообщает инсайдер Марк Стейн.

На данный момент продано 63 592 билета, что уже является рекордом НБА. Встреча пройдет на многофункциональном стадионе «Аламодом» в Сан-Антонио (штат Техас), который вмещает около 65 тысяч человек. Во время проведения баскетбольных матчей количество мест может быть увеличено до 70 тысяч.

Пока рекордным по посещаемости в НБА является матч между «Чикаго» и «Атлантой» в 1998 году. Тогда на игру пришли 62 046 человек. Этот матч был частью прощального сезона Майкла Джордана.