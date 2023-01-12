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Сегодня, 17:46

Матч «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» побьет рекорд НБА по посещаемости

Руслан Минаев
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Джонатан Куминга.
Фото Global Look Press

Матч регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» побьет рекорд лиги по посещаемости, сообщает инсайдер Марк Стейн.

На данный момент продано 63 592 билета, что уже является рекордом НБА. Встреча пройдет на многофункциональном стадионе «Аламодом» в Сан-Антонио (штат Техас), который вмещает около 65 тысяч человек. Во время проведения баскетбольных матчей количество мест может быть увеличено до 70 тысяч.

Пока рекордным по посещаемости в НБА является матч между «Чикаго» и «Атлантой» в 1998 году. Тогда на игру пришли 62 046 человек. Этот матч был частью прощального сезона Майкла Джордана.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Антонио Спёрс
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