Российский баскетболист вошел в число кандидатов на участие в матче среди лучших старшеклассников из США и Канады

Российский баскетболист Тимофей Рудовский из команды Dream City Christian High School вошел в число кандидатов на участие в матче All-American, сообщает Yahoo.

All-American Game — матч среди лучших баскетболистов-старшеклассников из США и Канады, который проводится один раз в сезоне. В 2023 году игра пройдет в марте в Хьюстоне (США).

Всего в списке 722 человека, из которых организаторы соберут 48 лучших — по 24 юноши и девушки. Финальный список обещают огласить до конца января.