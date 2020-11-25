Луческу: «Динамо» после первого пропущенного гола от «Барселоны» перестало играть"
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов (0:4) отметил, что команде не хватило везения в первом тайме. Также он расстроен тем, что его игроки уступали в единоборствах.
— Первый тайм мы провели лучше, создали несколько моментов. Если бы нам больше повезло, могли забить, — цитирует пресс-служба УЕФА Луческу. — После перерыва «Барселона» показала свой уровень. Разница проявлялась в качестве, технике, быстроте мышления, движении. Мы опустили руки после первого пропущенного гола и перестали играть.
Очень недоволен тем, что во время наших немногих контратак не хватало последнего паса. Игроки «Барселоны» действовали мобильно и с большим желанием. Их невозможно было остановить. Больше всего меня расстроило то, что мы проигрывали единоборства сопернику.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029435--dynamo-kyiv-vs-barcelona/
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