Луческу: «Динамо» после первого пропущенного гола от «Барселоны» перестало играть"

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов (0:4) отметил, что команде не хватило везения в первом тайме. Также он расстроен тем, что его игроки уступали в единоборствах.

— Первый тайм мы провели лучше, создали несколько моментов. Если бы нам больше повезло, могли забить, — цитирует пресс-служба УЕФА Луческу. — После перерыва «Барселона» показала свой уровень. Разница проявлялась в качестве, технике, быстроте мышления, движении. Мы опустили руки после первого пропущенного гола и перестали играть.

Очень недоволен тем, что во время наших немногих контратак не хватало последнего паса. Игроки «Барселоны» действовали мобильно и с большим желанием. Их невозможно было остановить. Больше всего меня расстроило то, что мы проигрывали единоборства сопернику.