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Сегодня, 08:22

Трипл-дабл Леонарда помог «Лос-Анджелес Клипперс» обыграть «Лейкерс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:116.

Форвард хозяев Кавай Леонард оформил трипл-дабл (25 очков, 11 подборов и 10 голевых передач). Самым результативным у «Лейкерс» стал Д'Анджело Рассел, на счету которого дабл-дабл (27 очков и 10 передач).

«Клипперс» одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в Западной конференции НБА. «Лейкерс» идет девятым на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127:116 (35:29, 42:35, 29:33, 21:19)

24 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Кавай Леонард
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