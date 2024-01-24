«Нью-Орлеан» победил «Юту». Макколлум набрал 33 очка
«Нью-Орлеан» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 153:124. «Джаз» потерпели третье поражение подряд.
В другой встрече «Оклахома» обыграла «Портленд» — 111:109. «Тандер» одержали третью победу подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома» — «Портленд» — 111:109 (38:28, 20:38, 30:20, 23:23)
О: Гилджес-Александер (33 + 10 передач), Джейлен Уильямс (19), Уиггинс (13).
П: Хендерсон (19), Брогдон (18), Грант (18), Саймонс (17), Уокер (14 + 13 подборов).
«Нью-Орлеан» — «Юта» — 153:124 (34:30, 43:29, 38:32, 38:33)
Н: Макколлум (33), Джонс (22), Ингрэм (18 ), Уильямсон (17 + 11 передач), Валанчюнас (17 + 12 подборов), Мерфи (14), Нэнс (12).
Ю: Секстон (22), Фонтеккьо (18), Коллинз (14), Джордж (12).
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