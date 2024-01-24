Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:51

«Нью-Орлеан» победил «Юту». Макколлум набрал 33 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Нью-Орлеан» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 153:124. «Джаз» потерпели третье поражение подряд.

В другой встрече «Оклахома» обыграла «Портленд» — 111:109. «Тандер» одержали третью победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Портленд» — 111:109 (38:28, 20:38, 30:20, 23:23)

О: Гилджес-Александер (33 + 10 передач), Джейлен Уильямс (19), Уиггинс (13).

П: Хендерсон (19), Брогдон (18), Грант (18), Саймонс (17), Уокер (14 + 13 подборов).

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 153:124 (34:30, 43:29, 38:32, 38:33)

Н: Макколлум (33), Джонс (22), Ингрэм (18 ), Уильямсон (17 + 11 передач), Валанчюнас (17 + 12 подборов), Мерфи (14), Нэнс (12).

Ю: Секстон (22), Фонтеккьо (18), Коллинз (14), Джордж (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Юта Джаз
Оклахома-Сити Тандер
0
Читайте также
Биография Жозе Моуринью: переводчик из Португалии стал величайшим тренером
Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит» и подпишет контракт на пять лет
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Доктор политических наук объяснил причину абсурдных указов Зеленского
Губернатор Клычков сообщил о сбитых беспилотниках в небе над Орлом
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Центровой «Кливленда» Тристан Томпсон дисквалифицирован на 25 матчей за допинг

Трипл-дабл Леонарда помог «Лос-Анджелес Клипперс» обыграть «Лейкерс»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости