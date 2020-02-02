«Лейкерс» одержали победу впервые после гибели Брайанта, Леброн сделал трипл-дабл

«Лейкерс» обыграли «Сакраменто» в матче регулярного сезона НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кингз» Де Аарон Фокс, набравший 24 очка. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал трипл-дабл: 15 очков, 10 подборов, 11 передач. Всего семь баскетболистов лос-анджелесского клуба набрали не меньше 10 очков.

Для «Лейкерс» эта победа стала первой после трагической гибели бывшего баскетболиста команды Коби Брайанта. Пятикратный чемпион НБА разбился в результате крушения вертолета 26 января. Свою первую игру после смерти Брайанта «Лейкерс» проиграли «Портленду» (119:127).

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «ЛА Лейкерс» — 113:129 (22:44, 42:37, 25:23, 24:25)

С: Фокс (24), Хилд (22), Джайлс (16), Бэйзмор (10).

Л: Дэвис (21), Брэдли (19), Джеймс (15 + 10 подборов + 11 передач), Колдуэлл-Поуп (15), Рондо (13), Карусо (13), Кузма (12).