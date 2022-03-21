Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 20:20

Защитник «Портленда» Лиллард пропустит оставшуюся часть сезона

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард пропустит оставшуюся часть сезона-2021/22, сообщает The Athletic. Игрок продолжает восстанавливаться после операции на брюшной полости.

Игрок постепенно набирает форму и хорошо выглядит на тренировках, но «Блэйзерс» решили, что игроку лучше пропустить оставшиеся 12 матчей регулярного чемпионата.

«Портленд» на данный момент занимает 12-е место в Западной конференции и не попадает в плей-офф.

Лиллард провел в нынешнем сезоне 29 матчей, набирая в среднем 24,0 очка, 7,3 передачи и 4,1 подбора.

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Дэмиэн Лиллард
0
Читайте также
Что будет, если часто пить коньяк
«Деньги за это брать нельзя». Червиченко рассказал, зачем Карпину нужны предстоящие сборы и игра с молодежной командой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Легенда «Бостона» считает, что Тэйтум может стать величайшим игроком клуба
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости