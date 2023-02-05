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Сегодня, 09:00

Леброну Джеймсу осталось набрать 36 очков, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 27 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана» (126:131).

Теперь у 38-летнего американца 38 352 очка в лиге за всю карьеру. Ему осталось набрать еще 36 очков, чтобы побить рекорд Карима Абдул-Джаббара (38 387) и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

Леброн может установить новый рекорд лиги уже в следующем матче, который состоится 8 февраля. В этот день «Лейкерс» встретятся с «Оклахомой» дома. Начало — в 6.00 (мск).

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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