Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 15:04

Цены билетов на матч «Лейкерс» — «Оклахома», в котором Леброн может побить рекорд по очкам НБА, достигают 100 тысяч долларов

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

Цены билетов на матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Оклахомой» поднялись до 100 тысяч долларов, сообщает Bleacher Report.

Ранее сообщалось, что некоторые билеты на эту встречу будут стоить в районе 92 тысяч долларов.

В прошедшем матче против «Нью-Орлеана» (126:131) нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 27 очков. Теперь у 38-летнего американца 38 352 очка в лиге за всю карьеру. Ему осталось набрать еще 36 очков, чтобы побить рекорд Карима Абдул-Джаббара (38 387) и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

Матч «Лейкерс» — «Оклахома» состоится 8 февраля, начало встречи — 6.00 мск.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер
Карим Абдул-Джаббар
Леброн Джеймс
1
0
Читайте также
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леброну Джеймсу осталось набрать 36 очков, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории НБА
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости