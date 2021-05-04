Леброн пропустит следующие два матча «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит два ближайших матча регулярного чемпионата НБА, пишет в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

Он не сыграет в матчах против «Клипперс» и «Портленда». Игрок будет восстанавливаться после травмы лодыжки.

36-летний игрок из-за травмы не смог доиграть матч с «Торонто» (114:121) и покинул площадку за шесть минут и 40 секунд до конца игры.