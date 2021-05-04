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«Кливленд» заключил 10-дневный контракт с Варежао

21:32
Андерсон Варежао (справа). Фото БК «Кливленд».
Андерсон Варежао (справа). Фото БК «Кливленд».
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«Кливленд» на официальном сайте 4 мая объявил о подписании 10-дневного контракта с центровым Андерсоном Варежао.

Бразилец провел за «Кливленд» 12 из своих 13 сезонов в лиге. Он был отчислен из «Голден Стэйт» в феврале 2017 года, не доиграв сезон с командой, но принял от клуба чемпионский перстень.

После этого центровой перешел в бразильский клуб «Фламенго», а также продолжил выступать за национальную сборную.

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