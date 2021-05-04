«Кливленд» заключил 10-дневный контракт с Варежао
21:32
«Кливленд» на официальном сайте 4 мая объявил о подписании 10-дневного контракта с центровым Андерсоном Варежао.
Бразилец провел за «Кливленд» 12 из своих 13 сезонов в лиге. Он был отчислен из «Голден Стэйт» в феврале 2017 года, не доиграв сезон с командой, но принял от клуба чемпионский перстень.
После этого центровой перешел в бразильский клуб «Фламенго», а также продолжил выступать за национальную сборную.
Читайте также
Жара в Нью-Йорке: Овечкин не доиграл матч из-за травмы, а бешеный канадец избил Панарина и Бучневича
«Хабиб сказал: «Пошли драться на улицу!» Как Василевский чуть не вышел один на один с Нурмагомедовым
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю