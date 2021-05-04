«Кливленд» заключил 10-дневный контракт с Варежао

«Кливленд» на официальном сайте 4 мая объявил о подписании 10-дневного контракта с центровым Андерсоном Варежао.

Andy Varej?o addressed the media today showing The Land A LOT of love.



«Cleveland is home for me. I love this city, I love the fans, I love the organization. Excited to put the wine & gold back on.» #Cavs pic.twitter.com/fT5Fge5tlu — Angel Gray (@Angel_Gray1) May 4, 2021

Бразилец провел за «Кливленд» 12 из своих 13 сезонов в лиге. Он был отчислен из «Голден Стэйт» в феврале 2017 года, не доиграв сезон с командой, но принял от клуба чемпионский перстень.

После этого центровой перешел в бразильский клуб «Фламенго», а также продолжил выступать за национальную сборную.