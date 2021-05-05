Карри и Рэндл признаны лучшими игроками апреля в НБА
03:55
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри и форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл признаны лучшими игроками апреля в НБА. Первый стал лучшим в Западной конференции, а второй — в Восточной.
В прошедшем месяце Карри со своей командой выиграл 8 из 16 матчей, набирая 37,3 очка и 6,1 подбора в среднем за игру. На счету Рэндла в среднем по 27,1 очка и 9,0 подбора за игру, при том, что «Никс» выиграли 11 из 15 матчей.
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