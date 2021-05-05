Карри и Рэндл признаны лучшими игроками апреля в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри и форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл признаны лучшими игроками апреля в НБА. Первый стал лучшим в Западной конференции, а второй — в Восточной.

Golden State Warriors guard Stephen Curry and New York Knicks forward Julius Randle have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Player of the Month, respectively, for April. pic.twitter.com/gJmdUYTJke — NBA Communications (@NBAPR) May 4, 2021

В прошедшем месяце Карри со своей командой выиграл 8 из 16 матчей, набирая 37,3 очка и 6,1 подбора в среднем за игру. На счету Рэндла в среднем по 27,1 очка и 9,0 подбора за игру, при том, что «Никс» выиграли 11 из 15 матчей.