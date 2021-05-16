Данкан не сдержал эмоций во время введения в Зал славы

Легенда «Сан-Антонио» Тим Данкан во время церемонии введения в Зал славы признался, что это самый волнительный момент в его жизни.

«Я постараюсь справиться. Это самый волнительный момент в моей жизни. Я прошел через финалы, через седьмые матчи серий, но это официально самый волнительный момент в моей жизни. Сегодня я весь день ходил туда-сюда по комнате, так что давайте посмотрим, что у нас получится.

Меня все время спрашивают, чему меня научил Дэвид Робинсон, что он мне показал. Если честно, я не помню, чтобы мы хоть раз сели и о чем-то конкретном поговорили.

Но что он сделал, так это то, что он был непревзойденным профессионалом, он был невероятным отцом, он был невероятным человеком, и он показал мне, как быть хорошим партнером по команде, хорошим человеком для общества, и все остальное. Он не сидел и не рассказывал мне, что делать, а показывал это своим примером», — приводит слова Данкана сайт НБА.