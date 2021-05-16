Данкан не сдержал эмоций во время введения в Зал славы
Легенда «Сан-Антонио» Тим Данкан во время церемонии введения в Зал славы признался, что это самый волнительный момент в его жизни.
«Я постараюсь справиться. Это самый волнительный момент в моей жизни. Я прошел через финалы, через седьмые матчи серий, но это официально самый волнительный момент в моей жизни. Сегодня я весь день ходил туда-сюда по комнате, так что давайте посмотрим, что у нас получится.
Меня все время спрашивают, чему меня научил Дэвид Робинсон, что он мне показал. Если честно, я не помню, чтобы мы хоть раз сели и о чем-то конкретном поговорили.
Но что он сделал, так это то, что он был непревзойденным профессионалом, он был невероятным отцом, он был невероятным человеком, и он показал мне, как быть хорошим партнером по команде, хорошим человеком для общества, и все остальное. Он не сидел и не рассказывал мне, что делать, а показывал это своим примером», — приводит слова Данкана сайт НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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