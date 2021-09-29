Леброн Джеймс вакцинировался от коронавируса
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил, что вакцинировался от коронавируса.
«Я могу говорить только за себя, у всех остальных есть выбор, они сами решают, что правильно для них и их семей. Я очень скептически относился к этому, но, изучив тему, решил, что это нужно не только мне, но и моим друзьям, поэтому я вакцинировался», — приводит журналист Washington Post Бен Голливер слова Джеймса.
Lakers' LeBron James, who confirmed that he is vaccinated, explains his hands-off approach to vaccine advocacy: «That's not my job.» pic.twitter.com/QNOG4wzGvr— Ben Golliver (@BenGolliver) September 28, 2021
Сезон-2021/22 в НБА стартует 20 октября, «Лейкерс» проведут первый матч сезона против «Голден Стэйт».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю