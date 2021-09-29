Леброн Джеймс вакцинировался от коронавируса

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил, что вакцинировался от коронавируса.

«Я могу говорить только за себя, у всех остальных есть выбор, они сами решают, что правильно для них и их семей. Я очень скептически относился к этому, но, изучив тему, решил, что это нужно не только мне, но и моим друзьям, поэтому я вакцинировался», — приводит журналист Washington Post Бен Голливер слова Джеймса.

Lakers' LeBron James, who confirmed that he is vaccinated, explains his hands-off approach to vaccine advocacy: «That's not my job.» pic.twitter.com/QNOG4wzGvr — Ben Golliver (@BenGolliver) September 28, 2021

Сезон-2021/22 в НБА стартует 20 октября, «Лейкерс» проведут первый матч сезона против «Голден Стэйт».