Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Леброн Джеймс вакцинировался от коронавируса

10:30
Теги:

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил, что вакцинировался от коронавируса.

«Я могу говорить только за себя, у всех остальных есть выбор, они сами решают, что правильно для них и их семей. Я очень скептически относился к этому, но, изучив тему, решил, что это нужно не только мне, но и моим друзьям, поэтому я вакцинировался», — приводит журналист Washington Post Бен Голливер слова Джеймса.

Сезон-2021/22 в НБА стартует 20 октября, «Лейкерс» проведут первый матч сезона против «Голден Стэйт».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Еще уронишь — убью!» Старт «Ледникового периода», где Милохин уронил Медведеву и плачет Бородина
Зинченко не сыграет с «ПСЖ»
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
В «Ростове» все очень плохо. Поэтому там больше нет Семина и вряд ли вернется Карпин
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное