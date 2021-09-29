НБА распространила список требований для игроков, которые не будут делать прививку от коронавируса
НБА опубликовала протокол по охране здоровья и безопасности на сезон-21/22, в том числе руководящие указания для вакцинированных и невакцинированных игроков, сообщает ESPN.
Правила для непривитых игроков включают ежедневное тестирование на COVID-19, социальную дистанцию до 2 метров на командных собраниях, запрет на принятие пищи в одной комнате с другими игроками, а также запрет на посещение баров, ресторанов, клубов, развлекательных заведений или больших скоплений людей в помещении.
По последним данным, больше 90 процентов игроков НБА вакцинированы. Однако есть несколько звезд, которые публично выступают против вакцинации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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