НБА распространила список требований для игроков, которые не будут делать прививку от коронавируса

НБА опубликовала протокол по охране здоровья и безопасности на сезон-21/22, в том числе руководящие указания для вакцинированных и невакцинированных игроков, сообщает ESPN.

Правила для непривитых игроков включают ежедневное тестирование на COVID-19, социальную дистанцию до 2 метров на командных собраниях, запрет на принятие пищи в одной комнате с другими игроками, а также запрет на посещение баров, ресторанов, клубов, развлекательных заведений или больших скоплений людей в помещении.

По последним данным, больше 90 процентов игроков НБА вакцинированы. Однако есть несколько звезд, которые публично выступают против вакцинации.