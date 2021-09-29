Таунс уверен, что увольнение Росаса приведет к нестабильности в «Миннесоте»
Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс высказал недовольство увольнением Герссона Росаса с поста президента по баскетбольным операциям. Специалист был отправлен в отставку за несколько дней до старта тренировочного лагеря.
«То, что произошло на прошлой неделе, — это просто очередной случай. Каждый раз одно и то же. Это всегда приводит к нестабильности.
Накануне я как раз пошутил по этому поводу. Я сказал: «Боже, какое спокойное межсезонье для «Миннесоты». Как необычно». И вдруг на тебе, у них всегда есть что-то в запасе", — сказал Таунс.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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