Таунс уверен, что увольнение Росаса приведет к нестабильности в «Миннесоте»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс высказал недовольство увольнением Герссона Росаса с поста президента по баскетбольным операциям. Специалист был отправлен в отставку за несколько дней до старта тренировочного лагеря.

«То, что произошло на прошлой неделе, — это просто очередной случай. Каждый раз одно и то же. Это всегда приводит к нестабильности.

Накануне я как раз пошутил по этому поводу. Я сказал: «Боже, какое спокойное межсезонье для «Миннесоты». Как необычно». И вдруг на тебе, у них всегда есть что-то в запасе", — сказал Таунс.