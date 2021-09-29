Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Таунс уверен, что увольнение Росаса приведет к нестабильности в «Миннесоте»

06:36
Теги:

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс высказал недовольство увольнением Герссона Росаса с поста президента по баскетбольным операциям. Специалист был отправлен в отставку за несколько дней до старта тренировочного лагеря.

«То, что произошло на прошлой неделе, — это просто очередной случай. Каждый раз одно и то же. Это всегда приводит к нестабильности.

Накануне я как раз пошутил по этому поводу. Я сказал: «Боже, какое спокойное межсезонье для «Миннесоты». Как необычно». И вдруг на тебе, у них всегда есть что-то в запасе", — сказал Таунс.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

В «Ростове» все очень плохо. Поэтому там больше нет Семина и вряд ли вернется Карпин
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Александр Усик — о политиках, критикующих украинских спортсменов за фото с россиянами: «Немножко больные они»
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд