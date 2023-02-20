Леброн — о травме пальца: «Я в порядке. Буду готов играть»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал свое повреждение, полученное во время Матча всех звезд НБА.

В одном из эпизодов 38-летний баскетболист попытался заблокировать бросок форварда «Торонто» Паскаля Сиакама, но задел пальцами дужку кольца, после чего покинул площадку.

«Наш тренер Майкл Мэлоун уделяет много внимания обороне. Он работал в «Кливленде», когда я только начинал карьеру. Я сказал ему, что успешно отзащищаюсь в одном из владений. Я попытался поставить блок-шот, когда соперник убегал в быстрый отрыв, но мой палец застрял в кольце. Я в порядке. Буду готов играть. Не думаю, что стоит сильно волноваться из-за этого. Просто был вынужден пропустить вторую половину матча из соображений безопасности», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

Матч всех звезд, который проходил в Солт-Лейк-Сити (Юта), стал для игрока 19-м в карьере. Он сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром по количеству вызовов на МВЗ, а также установил рекорд по количеству проведенных игр.