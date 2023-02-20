Леброн Джеймс травмировал палец на Матче всех звезд

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс травмировался во время Матча всех звезд НБА.

В одном из эпизодов 38-летний баскетболист попытался заблокировать бросок форварда «Торонто» Паскаля Сиакама, но задел пальцами дужку кольца, после чего покинул площадку.

Джеймс отыграл чуть больше 14 минут и набрал 13 очков.

Матч всех звезд, который проходил в Солт-Лейк-Сити (Юта), стал для игрока 19-м в карьере. Он сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром по количеству вызовов на МВЗ, а также установил рекорд по количеству проведенных игр.