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Сегодня, 11:03

Леброн Джеймс травмировал палец на Матче всех звезд

Руслан Минаев
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Скриншот видеоролика.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс травмировался во время Матча всех звезд НБА.

В одном из эпизодов 38-летний баскетболист попытался заблокировать бросок форварда «Торонто» Паскаля Сиакама, но задел пальцами дужку кольца, после чего покинул площадку.

Джеймс отыграл чуть больше 14 минут и набрал 13 очков.

Матч всех звезд, который проходил в Солт-Лейк-Сити (Юта), стал для игрока 19-м в карьере. Он сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром по количеству вызовов на МВЗ, а также установил рекорд по количеству проведенных игр.

Леброн Джеймс
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Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству проведенных Матчей всех звезд
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