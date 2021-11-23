Леброн Джеймс пытался связаться с Айзейей Стюартом, чтобы принести извинения
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пытался связаться с центровым «Детройта» Айзейи Стюартом, чтобы извиниться из-за инцидента, произошедшего в матче регулярного чемпионата НБА, сообщает Bleacher Report.
Напомним, что Джеймс был удален во встрече с «Детройтом» (121:116) за то, что отмахнулся локтем от Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь.
После этого соперник хотел разобраться с ним, но был задержан другими игроками и персоналом.
По информации источника, после игры форвард пытался достать телефонный номер центрового, чтобы принести извинения и объяснить, что удар вышел случайным. Неизвестно, удалось ли ему сделать это.
По итогам инцидента НБА дисквалифицировал Джеймса на один матч, а Стюарта — на два.
Методология
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Дополнительная информация:
https://bleacherreport.com/articles/10018866-shams-lebron-james-tried-to-apologize-to-isaiah-stewart-after-lakers-pistons-scuffle
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