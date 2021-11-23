Леброн Джеймс пытался связаться с Айзейей Стюартом, чтобы принести извинения

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пытался связаться с центровым «Детройта» Айзейи Стюартом, чтобы извиниться из-за инцидента, произошедшего в матче регулярного чемпионата НБА, сообщает Bleacher Report.

Напомним, что Джеймс был удален во встрече с «Детройтом» (121:116) за то, что отмахнулся локтем от Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь.

После этого соперник хотел разобраться с ним, но был задержан другими игроками и персоналом.

По информации источника, после игры форвард пытался достать телефонный номер центрового, чтобы принести извинения и объяснить, что удар вышел случайным. Неизвестно, удалось ли ему сделать это.

По итогам инцидента НБА дисквалифицировал Джеймса на один матч, а Стюарта — на два.