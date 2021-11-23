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«Филадельфия» одержала победу над «Сакраменто» в гостях

08:26
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«Филадельфия» одержала победу над «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча проходила на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто и завершилась со счетом 102:94.

Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий гостей Тайриз Макси, набрав 24 очка.

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Филадельфия» — 94:102 (33:28, 19:27, 30:22, 12:25)

23 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».

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Карен Саркисян все материалы автора
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