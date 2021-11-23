«Филадельфия» одержала победу над «Сакраменто» в гостях
«Филадельфия» одержала победу над «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча проходила на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто и завершилась со счетом 102:94.
Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий гостей Тайриз Макси, набрав 24 очка.
НБА
Регулярный сезон
«Сакраменто» — «Филадельфия» — 94:102 (33:28, 19:27, 30:22, 12:25)
23 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».
Методология
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