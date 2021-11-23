«Мемфис» в гостях победил «Юту»
«Мемфис» в матче регулярного чемпионата в гостях победил «Юту» со счетом 119:118.
Самым результативный игроком встречи стал защитник «Гриззлис» Джа Морант, набравший 32 очка. В составе «Джаз» самым результативным стал хорватский форвард Боян Богданович, у которого 24 очка.
«Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Мемфис» — восьмой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю