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«Мемфис» в гостях победил «Юту»

07:30
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«Мемфис» в матче регулярного чемпионата в гостях победил «Юту» со счетом 119:118.

Самым результативный игроком встречи стал защитник «Гриззлис» Джа Морант, набравший 32 очка. В составе «Джаз» самым результативным стал хорватский форвард Боян Богданович, у которого 24 очка.

«Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Мемфис» — восьмой.

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Роман Шишов все материалы автора
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