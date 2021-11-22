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Леброн Джеймс ударил локтем игрока «Детройта» и едва не устроил массовую драку в матче НБА

09:13
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройтом» (121:116).

За девять минут до конца третьей четверти он намеренно отмахнулся локтем от центрового соперника Айзейи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь.

После этого Стюарт хотел разобраться с Джеймсом, но был задержан работниками безопасности.

В результате центровой «Пистонс» убежал в подтрибунное помещение. Работники стадиона на это время просили зрителей оставаться на своих местах.

Отметим, что данное удаление является вторым в карьере форварда «Лос-Анджелеса». В 2017 году его удалили за споры с арбитрами.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/WorldWideWob/status/1462579853870264320

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Карен Саркисян все материалы автора
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