Леброн Джеймс ударил локтем игрока «Детройта» и едва не устроил массовую драку в матче НБА
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройтом» (121:116).
За девять минут до конца третьей четверти он намеренно отмахнулся локтем от центрового соперника Айзейи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь.
После этого Стюарт хотел разобраться с Джеймсом, но был задержан работниками безопасности.
В результате центровой «Пистонс» убежал в подтрибунное помещение. Работники стадиона на это время просили зрителей оставаться на своих местах.
Отметим, что данное удаление является вторым в карьере форварда «Лос-Анджелеса». В 2017 году его удалили за споры с арбитрами.
Методология
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