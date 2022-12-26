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Сегодня, 07:12

Леброн Джеймс: «Не нужно быть гением, чтобы понимать, насколько «Лейкерс» не хватает Дэвиса»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметил нехватку травмированного одноклубника Энтони Дэвиса после поражения от «Далласа» (115:124) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Без Энтони на площадке мы серьезно теряем в габаритах, хотя у нас и так не все в порядке в этом плане. Приходится постоянно что-то придумывать, чтобы выйти из тяжелого положения, но это очень сложно. Кажется, что сегодня у нас в какой-то момент играла пятерка, в которой самым высоким был Остин Ривз. В общем, не надо быть гением, чтобы понимать, насколько сильно нам не хватает Дэвиса», — приводит ESPN слова Джеймса.

В данный момент 29-летний Дэвис восстанавливается от травмы стопы. Тяжелый форвард пропустил пять последних игр «Лейкерс».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Энтони Дэвис
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