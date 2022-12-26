Харден отреагировал на информацию о том, что он может вернуться в «Хьюстон»

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден отреагировал на информацию о том, что он может вернуться в «Хьюстон».

«Сейчас я в «Филадельфии», мы показываем отличную игру. Не знаю, откуда взялись эти слухи. Мне нравится в нынешнем клубе, «Сиксерз» продолжают становиться сильнее», — приводит Bleacher Report слова Хардена.

Ранее сообщалось, что 33-летний Харден не планирует продлевать контракт с «Филадельфией» и рассматривает вариант с возвращением в «Хьюстон» летом 2023 года.

Американец выступал за «Рокетс» с 2012 по 2021 год.