Леброн Джеймс обновил свой рекорд по количеству 30-очковых трипл-даблов

В матче первого раунда плей-офф НБА «Лейкерс» победили «Портленд» (131:122). Благодаря этой победе команда выиграла серию и вышла во второй раунд.

Форварда команда из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс в этом матче оформил трипл-дабл из 36 очков 10 подборов и 10 передач, сообщает StatMuse. Таким образом, он стал первым игроком с 1988 года в составе «Лейкерс», который оформил 30-очковый трипл-дабл.

Также он обновил свой рекорд по количеству 30-очковых трипл-даблов (13).