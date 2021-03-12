Леброн Джеймс о второй половине сезона в НБА: «Настало время действовать»
09:48
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил о своих намерениях на вторую половину регулярного чемпионата НБА.
«Настало время действовать. Мы заходим на последний круг перед плей-офф. В первой половине сезона ты работаешь на пониженной передаче, а во второй начинаешь разгоняться. Когда стартует плей-офф, нужно выйти на максимум. Я практиковал такой подход последние пару лет, разгоняясь все сильнее к концу регулярного чемпионата», — цитирует ESPN Джеймса.
«Лейкерс» идут на третьем месте в таблице Западной конференции НБА. На счету команды из Лос-Анджелеса 24 победы и 13 поражений.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/31047564/los-angeles-lakers-lebron-james-rested-ready-season-second-half-go
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