Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Леброн Джеймс о второй половине сезона в НБА: «Настало время действовать»

09:48
Теги:

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил о своих намерениях на вторую половину регулярного чемпионата НБА.

«Настало время действовать. Мы заходим на последний круг перед плей-офф. В первой половине сезона ты работаешь на пониженной передаче, а во второй начинаешь разгоняться. Когда стартует плей-офф, нужно выйти на максимум. Я практиковал такой подход последние пару лет, разгоняясь все сильнее к концу регулярного чемпионата», — цитирует ESPN Джеймса.

«Лейкерс» идут на третьем месте в таблице Западной конференции НБА. На счету команды из Лос-Анджелеса 24 победы и 13 поражений.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/31047564/los-angeles-lakers-lebron-james-rested-ready-season-second-half-go

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир