Леброн Джеймс о второй половине сезона в НБА: «Настало время действовать»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил о своих намерениях на вторую половину регулярного чемпионата НБА.

«Настало время действовать. Мы заходим на последний круг перед плей-офф. В первой половине сезона ты работаешь на пониженной передаче, а во второй начинаешь разгоняться. Когда стартует плей-офф, нужно выйти на максимум. Я практиковал такой подход последние пару лет, разгоняясь все сильнее к концу регулярного чемпионата», — цитирует ESPN Джеймса.

«Лейкерс» идут на третьем месте в таблице Западной конференции НБА. На счету команды из Лос-Анджелеса 24 победы и 13 поражений.