«Клипперс» разгромили «Голден Стэйт», «Финикс» победил «Портленд»

«Клипперс» разгромно обыграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:104.

Команда из Лос-Анджелеса занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Голден Стэйт» идет на десятом месте.

В параллельных матчах «Финикс» обыграл «Портленд», а «Хьюстон» уступил «Сакраменто».

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Голден Стэйт» — 130:104 (28:26, 31:17, 45:25, 26:36)

К: Леонард (28), Джордж (17), Ибака (16+14 подборов)

Г: Убре, Уиггинс (оба — 15), Уайзмен, Карри, Пул (все трое — 14)

«Портленд» — «Финикс» — 121:127 (33:30, 27:30, 34:30, 27:37)

П: Лиллард (30), Трент (17), Кантер (16+11 подборов)

Ф: Букер (35), Пол (19), Бриджес (18)

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 125:105 (35:33, 30:18, 30:30, 30:24)

С: Фокс (30), Барнс, Холмс (оба — 20+11 подборов), Хилд (20)

Х: Оладипо (23), Гордон (17), Тэйт (16)