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Сегодня, 09:48

Леброн Джеймс достиг отметки в 10 тысяч подборов за карьеру

Иван Торопцев
Корреспондент

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс достиг отметки в 10 тысяч подборов за карьеру.

Джеймс стал 42-м баскетболистом в истории НБА, которому удалось сделать 10 тысяч подборов. Единственными действующими игроками, которым это достижение покорялось ранее, являются одноклубники форварда, Дуайт Ховард и ДеАндре Джордан.

При этом Джеймс стал первым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 30 тысяч очков, 10 тысяч подборов и 9 тысяч ассистов за карьеру.

37-летний Джеймс проводит 19-й сезон в НБА в карьере.

Источник: https://www.nba.com/news/lebron-james-reaches-10000-career-rebounds-vs-pacers
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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