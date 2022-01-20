Леброн Джеймс достиг отметки в 10 тысяч подборов за карьеру

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс достиг отметки в 10 тысяч подборов за карьеру.

Джеймс стал 42-м баскетболистом в истории НБА, которому удалось сделать 10 тысяч подборов. Единственными действующими игроками, которым это достижение покорялось ранее, являются одноклубники форварда, Дуайт Ховард и ДеАндре Джордан.

При этом Джеймс стал первым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 30 тысяч очков, 10 тысяч подборов и 9 тысяч ассистов за карьеру.

37-летний Джеймс проводит 19-й сезон в НБА в карьере.