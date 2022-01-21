«Нью-Орлеан» переиграл «Нью-Йорк», «Финикс» выиграл у «Далласа»

«Нью-Йорк» проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 91:102. В другой встрече «Финикс» на выезде переиграл «Даллас» — 109:101.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан» — 91:102 (17:27, 25:19, 15:35, 34:21)

НЙ: Робинсон (17 + 15 подборов), Барретт (17), Куикли (14).

НО: Валанчюнас (18 + 10 подборов), Харт (17), Грэм (15), Ингрэм (15).

«Даллас» — «Финикс» — 101:109 (26:22, 27:23, 29:29, 19:35)

Д: Дончич (28), Брансон (19), Порзингис (18).

Ф: Букер (28), Пол (20 + 11 передач), Краудер (13).

