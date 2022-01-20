Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Клипперс» в овертайме, «Лейкерс» проиграли «Индиане»

«Денвер» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:128 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич. Серб сделал трипл-дабл, набрав 49 очков, а также сделав 14 подборов и 10 ассистов.

В параллельной встрече «Лейкерс» уступили «Индиане» — 104:111. «Пэйсерс» прервали свою серию из 4 поражений подряд. Форвард «Индианы» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл, набрав 20 очков, 12 подборов и 10 ассистов.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Клипперс» — 130:128 ОТ (29:25, 18:34, 34:22, 33:33, 16:14)

Д: Йокич (49 + 14 подборов + 10 ассистов), Гордон (28), Моррис (19)

К: Зубац (32 + 10 подборов), Джексон (28 + 12 ассистов), Бостон (16)

«Лейкерс» — «Индиана» — 104:111 (32:23, 24:27, 24:26, 24:35)

Л: Джеймс (30 + 12 подборов), Хортон-Такер (20), Уэстбрук, Энтони (оба — 14)

И: Леверт (30), Сабонис (20 + 12 подборов + 10 ассистов), Брогдон (19)